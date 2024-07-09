В Забайкалье будут взимать пошлину с каждой точки продажи алкоголя
В Забайкальском крае начнут взимать пошлину за каждую точку продажи алкоголя. Сейчас организации платят по 65 тыс. рублей в год, независимо от того, сколько торговых точек им принадлежит.
Зампред комитета по экономической политике и предпринимательству Юлия Жирякова, чьи слова приводит ИА ChitaMedia, назвала несправедливым, что на данный момент маленький магазин и торговые сети, у которых около 100 точек по всему краю, платят одинаковую сумму за лицензию.
Предлагается снизить пошлину до 20 тыс. рублей, но при этом платить ее нужно будет за каждую торговую точку и объект общепита. Сети либо будут платить, либо «не станут так активно плодиться», сказала Жирякова.
В случае нарушения требований закона предусмотрено приостановление или аннулирование лицензии в отношении того объекта, который нарушил. Сейчас в случае нарушений лицензий лишается вся торговая сеть, даже если нарушение выявили только на одном объекте.
Ранее сообщалось о том, что с 1 июля начали действовать новые правила учета крепкого алкоголя, продающегося в барах и ресторанах. Отчитываться о проданном спиртном заведения будут в порциях.