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Подтопленные паводком хабаровские территории освобождаются от воды

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В Хабаровском крае территории, подтопленные во время паводка, постепенно освобождаются от воды. Гребень паводка на реке Амур смещается у села Елабуга Хабаровского района. Ниже по течению зафиксированы небольшие подъемы воды на 1–14 см за сутки. В ближайшие двое суток у Хабаровска прогнозируется спад на 10–15 см.

На реке Уссури уровень воды снизился на 2–12 см за сутки. Но на участке между населенными пунктами Лончаково и Новосоветское по-прежнему сохраняются отметки неблагоприятного явления, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

За сутки освободились от воды шесть приусадебных участков в населенном пункте Арсеньево Нанайского района. В девяти населенных пунктах Вяземского, Бикинского, Комсомольского районов, а также в районе имени Лазо обстановка пока без изменений. В зоне воздействия паводка остаются 75 садовых участков и 11 участков внутрипоселковых дорог.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит в 2024 году на очистку рек и строительство дамб 6,5 млрд рублей. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что важной задачей для Росводресурсов является защита населения и инфраструктуры от паводков, именно поэтому важно обеспечить проведение превентивных мероприятий и применить системный подход к решению этой задачи.

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