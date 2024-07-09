Премьер-министр Индии Нарендра Моди 9 июля оставил запись в книге почетных гостей павильона «Атом» на ВДНХ.

Перед этим Моди и президент России Владимир Путин осмотрели экспозицию павильона. В ходе экскурсии гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал им о том, как ядерные технологии применяются в медицине и космосе, а также об особенностях работы атомных ледоколов. После посещения «Атома» российский лидер и премьер-министр Индии отправятся в Кремль, где проведут переговоры в узком составе и в расширенном — с участием делегаций.

До поездки на ВДНХ глава индийского правительства возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Когда почетный караул установил цветочную композицию на место, Моди подошел к венку и завязал на нем ленты в цветах флага Индии.

Также на видео попал выезд кортежа премьер-министра из отеля в центре Москвы.

В понедельник Моди прилетел в Москву с официальным визитом, который продлится 8 и 9 июля. Во время неформальной встречи в резиденции Ново-Огарево Путин поздравил Моди избранием на должность главы правительства и обратил внимание, что по объему экономики Индия является третьей в мире. Премьер-министр Индии поблагодарил президента РФ за его слова и подчеркнул, что редко выдается возможность «побывать у друга».

Во время этих переговоров Моди написал на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter), что встреча с Путиным во вторник поможет последующему укреплению дружбы между Москвой и Нью-Дели. Глава правительства Индии добавил, что ждет этой встречи с нетерпением.

Китайская газета Global Times в тот день написала, что привычная стратегия «разделяй и властвуй», в рамках которой действуют США, работает всё хуже, о чем свидетельствует множество геополитических событий, среди которых – поездка Моди в Россию. Издание обратило внимание, что Вашингтон надеялся на ухудшение взаимоотношений между Москвой и Нью-Дели, но их сотрудничество лишь упрочилось.

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