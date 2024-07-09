Добровольцев премируют за тушение пожаров в лесах Забайкалья
В Забайкальском крае волонтеров, участвующих в тушении пожаров, ждут премии и награды. Так решили в региональном правительстве.
Как заявил первый зампред правительства Андрей Кефер, чьи слова приводит ИА ChitaMedia, наряду с теми, кто профессионально занимается тушением пожаров, борьбу со стихией ведут и простые забайкальцы. Организовать работу по поощрению тех, кто особо отличился на тушении, должны главы районов.
Сейчас в Забайкальском крае зарегистрированы более 100 возгораний. Огнем охвачены сотни тысяч га леса. В субботу, 6 июля, сообщалось, что тушением лесных пожаров занимаются 1,5 тыс. человек. На некоторых участках из-за плохой видимости невозможно применить авиацию, поэтому воду по возможности привозит пожарный поезд.
В тот же день сообщалось, что лесной пожар почти окружил село Новая Чара в Забайкальском крае. Семьи с детьми эвакуировались из населенного пункта поездом. Остальные люди, включая сотрудников администрации, решили отстаивать село.