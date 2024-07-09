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Поиски трех человек с затонувшего катера продолжают в Хабаровске

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В Хабаровске продолжается операция по поиску трех человек с затонувшего на реке Амур катера. Спасатели обследовали акваторию и береговую линию, но пока безрезультатно. За день они осмотрели около 80 км, спустившись от моста через Амур вниз по течению до села Виноградовка.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ГУ МЧС по региону, на катерах обследованы острова Лесной и Никитина, но пропавшие не найдены. С родственниками пострадавших работают психологи. Для установления обстоятельств случившегося проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Ранее, 8 июля, в МЧС сообщили, что с начала лета на водных объектах России зарегистрировано 1056 смертей, из них 187 — несовершеннолетние. Согласно данным ведомства, тревожная динамика увеличения количества погибших на водоемах фиксируется в 41 регионе.

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