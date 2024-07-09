Перебегающих дорогу лосей заметили в окрестностях Грязей
Лосей, перебегавших проезжую часть, заметили в 10 км от Грязей Липецкой области. Инцидент произошел вечером в понедельник, 8 июля, на дороге Добринка – Грязи.
Как пояснили в отделе охоты регионального управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов, ничего удивительного в произошедшем нет. По состоянию на 1 апреля в Липецкой области обитали 755 лосей. Больше всего их в Грязинском, Задонском, Липецком и Усманском районах.
Скоро у лосей начинается гон, пишет GOROD48, поэтому автомобилистам советуют быть предельно внимательными на дорогах.