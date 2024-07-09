В Татарстане выписали еще троих пациентов с ботулизмом
Из Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани выписали троих пациентов, заразившихся ботулизмом после употребления продукции из сервиса доставки, еще трое остаются в стационаре. Об этом 9 июля сообщил Telegram-канал медучреждения.
«Два пациента находятся под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации, из них один остается на ИВЛ. Один человек получает лечение в профильном отделении. Ранее три человека были выписаны с выздоровлением», — говорится в сообщении.
17 июня в Казани было зафиксировано шесть случаев заражения ботулизмом после употребления салата лобио производства ООО «Локалкитчен». Позднее стало известно о 20 пострадавших, один из которых проходил амбулаторное лечение.
Ранее, 8 июля, помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил журналистам о том, что на стационарном лечении в больницах России остается 41 пациент с признаками ботулизма, девять пациентов — на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
15 июня Роспотребнадзор начал расследование после случаев отравления и подозрения на ботулизм в Москве. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Похожие случаи отравления были позже зафиксированы в Подмосковье и Нижнем Новгороде. Ведомство выявило поставщиков и производителей некачественной продукции и изъяло почти 200 т, в том числе более 60 т — в столице.
Все пострадавшие ели салат лобио от изготовителя ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») или салат с тунцом, яблоком и фасолью от «Гастропорта». После массового отравления деятельность «Кухни на районе» и производителя фасоли «Савон-К» приостановили.