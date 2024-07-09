Депутат бундестага заявила, что Германии нужен «мир вместо НАТО»
Выделение руководством Германии денег на поддержку украинского конфликта является политикой, которая направлена против большинства граждан страны. Об этом 8 июля заявила депутат бундестага от оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен и добавила, что ФРГ нужен «мир вместо НАТО».
По ее словам, стоимость акций оружейного концерна Rheinmetall, который участвует в поставках для Украины, выросла в пять раз, до €500 за штуку. При этом руководство страны, помогая украинской армии, обсуждает сокращение бюджета на образование, здравоохранение и другие важные сферы, отметила представитель партии.
«Мы в «Союзе Сары Вагенкнехт» считаем эту политику в отношении большинства населения Германии безответственной. Нам нужен мир, а не НАТО», — написала депутат на странице в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Ранее, 4 июля, Дагделен заявила, что недальновидная политика НАТО повышает вероятность прямого участия альянса в конфликте на Украине. Еще тогда она отметила, что вместо поддержки Североатлантического альянса необходимо стремиться к миру.
3 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил в бундестаге, что придерживается политики, при которой ФРГ не станет участницей конфликта на Украине. При этом немецкие депутаты напомнили ему, что недавно Берлин разрешил украинским военным наносить удары немецким оружием по российским территориям.
До этого, 2 июля, сообщалось, что большинство граждан европейских стран видят достижение мирных договоренностей с Россией наиболее вероятным исходом конфликта на Украине. Всего были опрошены 19 566 человек в 14 странах Европы и на Украине. Представители таких стран, как Италия, Греция и Болгария, высказали мнение о необходимости приостановки военной помощи со стороны западных стран. В Чехии, Франции, Германии, Нидерландах и Швейцарии у опрошенных не присутствовало единого мнения.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.