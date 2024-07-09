Песков: на больницу в Киеве упала украинская ракета
На больницу «Охматдет» в Киеве упала украинская ракета противовоздушной обороны, Россия к трагедии не причастна. Об этом заявил во вторник, 9 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.
Говоря об инциденте в украинском учреждении, представитель Кремля напомнил о заявлении Минобороны России, которое абсолютно исключает атаки по каким-либо гражданским целям. Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что в военном ведомстве говорили о падении антиракеты на детское лечебное учреждение.
«Речь идет о падении антиракеты», — отметил Песков.
По его словам, вооруженные силы РФ (ВС РФ) бьют исключительно по военным целям и объектам критической инфраструктуры, важной для военного потенциала Киева.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что заявления Киева о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам не соответствуют действительности. В ведомстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты противовоздушной обороны (ПВО).
Во вторник в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск) пройдет срочное заседание Совбеза ООН в связи с ракетным ударом по детскому госпиталю в Киеве», сообщил накануне первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Российская сторона ознакомит членов Совета Безопасности фактами, опровергающими украинскую версию об ударе по Киеву, добавил дипломат.