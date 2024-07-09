Стенд «Доброшрифт» был впервые представлен на ПМЭФ-2024

Ключевой темой стенда социального проекта «Доброшрифт», который впервые был представлен на ПМЭФ, стало изменение отношения к маломобильным людям через новые медиа и социально значимый контент. Интеграция темы инклюзии в медиа, спортивные события и ретейл будут способствовать развитию благотворительных программ по комплексной поддержке и абилитации, считает соавтор проекта «Доброшрифт» Анастасия Приказчикова.

«Для Фонда Росконгресс социальная составляющая является одним из ключевых направлений деятельности. Мы осознаем, что поддержка и развитие социальных проектов — это инвестиция в будущее общества. Обсуждение вопросов социального предпринимательства на крупнейших деловых площадках — возможность создавать условия для позитивных изменений и способствовать реализации инициатив, которые улучшают жизнь людей и способствуют социальному прогрессу. Например, в этом году на одежде волонтеров ПМЭФ были вышиты надписи «Доброшрифтом» «Я рядом» и «Пространство доверия», мы сохраним эту инициативу и перенесем ее на ВЭФ», — подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Проект «Доброшрифт» благотворительного фонда «Подарок Ангелу» стал официальным социальным партнером Фонда Росконгресс на ПМЭФ-2024 и площадкой по консолидации усилий власти, бизнеса и НКО в решении социальных проблем.

«Уже 5 лет проект «Доброшрифт» поднимает важнейшую проблему интеграции маломобильных людей в общество, — говорит соавтор проекта «Доброшрифт», генеральный директор БФ «Подарок Ангелу» Анастасия Приказчикова. — Благодаря вирусному охвату кампании, мы инициируем изменение отношения к инклюзии и доступной среде у бизнеса и широкой аудитории. Участие в ПМЭФ позволило выйти на диалог с крупным бизнесом, представителями государственных организаций и напрямую обсудить приоритеты и задачи по поддержке маломобильных людей, заключить соглашения о поддержке проекта и реализации благотворительных программ».

В рамках Форума проект «Доброшрифт» привлек более 10 млн рублей на реализацию благотворительных программ (помощь получат около 200 подопечных фонда «Подарок Ангелу»), заключил 3 соглашения о стратегической поддержке, обсудил возможность реализации более 10 инициатив в рамках КСО-стратегий бизнеса в различных регионах России.

Партнерство проекта «Доброшрифт» и медиахолдинга МАЕР стало заметным уже на Форуме: участников ПМЭФ приветствовала яркая социальная реклама с «Доброшрифтом».

«Медийная поддержка «Доброшрифта» позволяет нам самим быть сопричастными этому удивительному благотворительному проекту и вовлекать в него максимальное количество людей, — говорит генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор. — Наша главная задача — показать, что помогать и делать добро — просто.

На ПМЭФ мы закрепили наше уже сложившееся партнерство соглашением и успели запустить несколько совместных промокампаний. На них наше новое медиа выделяет столько эфирного времени, чтобы обеспечить свыше 250 миллионов просмотров. Например, ролики с рекламой уникальных толстовок «Доброшрифт» в июле увидят жители Москвы и Санкт-Петербурга, Уфы и Самары, Екатеринбурга и Волгограда, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Анапы и многих других городов. Всего о возможности помогать за этот месяц узнают 14 миллионов человек».

Объединили усилия в реализации социальных проектов «Доброшрифт» и Wildberries. «Наша задача — делать мир вокруг себя лучше с каждым днем, — говорит генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук. — Поэтому мы уделяем особое внимание социальной ответственности и благотворительным программам. Это один из приоритетов Wildberries. С фондом «Подарок Ангелу» нас уже связывают совместные успешные проекты, и в Год семьи мы намерены развивать это сотрудничество, чтобы оказывать детям, нуждающимся в нашей помощи, еще более масштабную и значимую поддержку».

На Форуме было подписано соглашение о поддержке проекта «Доброшрифт» и подопечных фонда между БФ «Подарок Ангелу» и «Фонбет». Уже несколько лет подряд при участии «Фонбет» в поддержку «Доброшрифта» проходят хоккейные матчи, часть средств с продажи билетов направляется на помощь подопечным.

«Считаем важным, чтобы социальные инициативы и благотворительные начинания были яркими, привлекали внимание к различным вопросам и помогали решать их, а «Доброшрифт» именно такой — узнаваемый, запоминающийся, привлекает внимание к проблеме ДЦП и оказывает помощь нуждающимся в ней», — рассказала заместитель директора по маркетингу, PR и социальным проектам «Фонбет» Валерия Купина.

На стенде «Доброшрифт» прошли дискуссии о социальной миссии бизнеса, приоритетных задачах социально значимого контента и объединении усилий бизнеса, власти и НКО в реализации комплексных проектов поддержки маломобильных людей. Экспертами дискуссии стали: генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов, директор по спонсорству и КСО S8 Capital Оксана Тубман, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор и др.

Принять участие в благотворительных программах и помочь подопечным БФ «Подарок Ангелу» могли все участники Форума: на стенде проекта можно было приобрести лимитированную коллекцию толстовок ДоброшрифтХЦыпкин «Министерство всего хорошего», выпить «Добрый кофе» и сыграть в благотворительную лотерею.