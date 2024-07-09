Три человека пострадали при обстреле Кременной в ЛНР со стороны ВСУ
Три человека получили ранения при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 9 июля сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале.
«С самого утра происходит обстрел города Кременная. ВСУ наносят удары по частному сектору <…> Трое мирных жителей получили ранения, одна из которых сотрудница детского сада», — написал Третьяков.
Он добавил, что из-за атаки ВСУ частично разрушено около 15 жилых домов, а также повреждены газопроводы низкого и среднего давления. Нанесен ущерб и линии электропередачи. Глава администрации округа подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле, а все оперативные службы привлечены к работе.
Накануне, 8 июля, Третьяков сообщил, что ВСУ в течение часа дважды обстреляли Кременную. При первом ударе перебило газопровод, были также повреждены 15 квартир многоэтажного дома. Во время второй атаки, которая пришлась по частному сектору, два человека получили ранения.
В тот же день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что при украинском обстреле города Горловка пострадали три человека. Кроме того, из-за атак ВСУ было повреждено четыре дома в Донецке.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.
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