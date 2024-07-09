Спуск к реке Успенская благоустроят в Варзуге
Спуск к реке Успенская планируют благоустроить в Варзуге Мурманской области. Территория пользуется популярностью у местных жителей и туристов, сообщает пресс-служба регионального министерства градостроительства и благоустройства.
Как пояснили в ведомстве, местные власти регулярно проводят поддерживающий ремонт спуска. Однако сейчас тротуар, который построили в 2009 году, значительно износился, пишет ИА «Би-порт».
Средств на обновление спуска из местного бюджета не хватило, поэтому губернатор Андрей Чибис поручил выделить на эти цели 685 тыс. рублей из регионального бюджета.