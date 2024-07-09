В общежитии МГУ на юго-западе Москвы произошел пожар
В Москве произошел пожар в здании общежития МГУ имени Ломоносова. Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в пресс-службе МЧС России по городу.
В ведомстве рассказали, что утром 9 июля в общежитии на проспекте Вернадского сработала автоматическая система извещения о пожарах. Прибывшие на место ЧП представители МЧС выяснили, что загорелись личные вещи в одной из комнат на девятом этаже 22-этажного здания.
Площадь возгорания составила 1 кв. м, его ликвидировали. В результате случившегося никто не пострадал.
Ранее, 2 июля, сообщалось, что в Забайкалье в результате пожара в частном доме погибли два человека. Информация о горении поступила утром 2 июля. Огонь охватил веранду дома в Хилке. Сотрудники МЧС обнаружили тела 62-летней женщины и ее 34-летнего сына.