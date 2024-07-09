Моди сообщил об открытии двух новых консульств Индии в России

Индия откроет в России два новых консульства. Об этом сообщил во вторник, 9 июля, премьер-министр республики Нарендра Моди на встрече с индийской общиной в Москве.

«Это будет способствовать развитию туризма и деловой активности», — сказал он.

Моди уточнил, что новые дипмиссии откроют свои двери в Казани и Екатеринбурге.

Отмечается, что посольство Индии находится в Москве на улице Воронцово Поле, генеральные консульства — в Санкт-Петербурге и Владивостоке.

В этот же день Моди заявил, что Москва и Нью-Дели работают плечом к плечу для глобального процветания. Он отметил, что РФ является верным другом его страны, а в российско-индийских отношениях «температура всегда со знаком плюс».

В понедельник Моди прилетел в Москву с официальным визитом. Он заявил, что ждет встречи со своим «другом, президентом России» Владимиром Путиным, чтобы рассмотреть все аспекты двустороннего сотрудничества и поделиться взглядами на различные региональные и глобальные вопросы. Моди отметил, что в течение следующих трех дней он будет в РФ и Австрии. По его словам, эти визиты станут хорошей возможностью углубить связи со странами, «с которыми Индию связывает проверенная временем дружба».

На встрече Путин поздравил Моди с избранием на должность премьер-министра и отметил, что Индия занимает третье место в мире по объему экономики. Глава индийского правительства, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за слова и подчеркнул, что «побывать у друга» — большая редкость.