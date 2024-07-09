ПВО РФ сбила три украинских беспилотника над Астраханской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Астраханской областью, а также один — над Белгородской областью. Об этом Минобороны РФ сообщило 9 июня в своем Telegram-канале.
«В период с 08:20 по 10:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Астраханской области и один БПЛА над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении министерства.
Ранее в это день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на Шебекинской городской округ, при которой пострадали шесть человек. Два из них получили ранения в селе Ржевка из-за ударов дронов по двум автомобилям.
Губернатор Астраханской область Игорь Бабушкин, в свою очередь, рассказал, что в ночь на 9 июля север региона подвергся попытке массированной атаки украинских беспилотников, но она была успешна отражена.
В Минобороны РФ в тот же день сообщили, что ПВО за ночь сбили 38 дронов ВСУ над регионами России. Из них три было уничтожено над Белгородской областью, пять — над Астраханской, 21 — над Ростовской, семь — над Курской и два — над Воронежской.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.