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В Кабардино-Балкарии задержали 10 человек за «шариатский патруль»

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Фото: t.me/mvd_kabardino_balkaria
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В Кабардино-Балкарии задержали 10 человек за «шариатский патруль». Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД 9 июля.

«[Правоохранители] в результате проводимых оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в создании и участии в экстремистском сообществе задержали десятерых жителей КБР возрастом от 26 до 54 лет», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

По данным следствия, 40-летний житель города Тырныауза в марте 2017 года привлек девятерых человек в преступное сообщество для так называемого «шариатского патруля». Религиозные экстремисты искали горожан, образ жизни которых не соответствовал их убеждениям, и совершали над ними насилие как психологического, так и физического характера, например, избивали палками.

В отношении главаря группы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества»), а в отношении других членов «патруля» — по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»).

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