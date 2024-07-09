В Кабардино-Балкарии задержали 10 человек за «шариатский патруль». Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД 9 июля.

«[Правоохранители] в результате проводимых оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в создании и участии в экстремистском сообществе задержали десятерых жителей КБР возрастом от 26 до 54 лет», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

По данным следствия, 40-летний житель города Тырныауза в марте 2017 года привлек девятерых человек в преступное сообщество для так называемого «шариатского патруля». Религиозные экстремисты искали горожан, образ жизни которых не соответствовал их убеждениям, и совершали над ними насилие как психологического, так и физического характера, например, избивали палками.

В отношении главаря группы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества»), а в отношении других членов «патруля» — по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»).

Ранее, 18 апреля, силовики в Крыму провели спецоперацию, в результате которой задержаны 12 членов межрегиональной неонацистской структуры «Белая масть». Главарь структуры, координируемый куратором с Украины, настраивал ее членов на проведение акций силового воздействия в отношении мигрантов и правоохранителей, организовывал тренировки по специальной и физической подготовке и изготовлению «коктейлей Молотова». При этом свои действия он маскировал российским флагом, чтобы представить боевые тренировки как занятия во благо России.