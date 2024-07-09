СМИ сообщили о создании сиквела «Дьявол носит Prada» студией Disney
Кинокомпания Disney начала работу над сиквелом фильма «Дьявол носит Prada», который собрал в прокате $326 млн. Об этом сообщил в понедельник, 8 июля, портал Deadline со ссылкой на свои источники.
Согласно данным издания, работа над продолжением культового фильма находится на ранней стадии. Для написания сценария пригласили Алин Брош Маккенна, автора оригинальной картины.
В настоящий момент неизвестно, кто из первоначального актерского состава вернется к работе над продолжением фильма. Режиссер картины Дэвид Фрэнкел, как утверждают СМИ, ведет переговоры о постановке новой ленты.
Предполагается, по сюжету журнал «Подиум» становится убыточным. Его главный редактор Миранда Пристли планирует заключить рекламный контракт с крупным люксовым брендом — для этого ей придется просить о помощи бывшую помощницу Эмили, которая теперь занимает там руководящую должность.
В сентябре 2023 года сообщили, что в Нью-Йорке продали шестиэтажный таунхаус из фильма «Дьявол носит Prada». Стоимость жилья составила $26,5 млн. По сюжету, именно в этом доме жила главред журнала Ranway Миранда Пристли.