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РФПИ и Invest India поддержат выход компаний на рынки РФ и Индии

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Фото: TASS/Zuma
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальное агентство по привлечению инвестиций Республики Индия (Invest India) заключили соглашение, в рамках которого будут поддерживать выход российских компаний на индийский рынок, а индийских — на рынок РФ. О партнерстве было объявлено на полях визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в РФ.

«Расширение партнерства с Invest India является частью стратегии РФПИ по укреплению связей с ведущими инвестиционными институтами, в том числе стран — участниц объединения БРИКС. Торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие между Россией и Индией динамично развивается, по итогам 2023 года товарооборот достиг рекордных показателей. Россия входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии и является вторым по величине импортером товаров, что свидетельствует о высоком интересе российских компаний к индийскому рынку, обладающему значимым потенциалом дальнейшего роста», — сказал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он добавил, что совместная работа РФПИ с Invest India поможет ускоренной реализации новых двусторонних проектов инвестиций в большом количестве отраслей.

В рамках соглашения фонд вместе с партнерами проинвестирует до 100 млрд рублей в компании из РФ, выходящие на рынок Индии и реализующие там свои проекты. Договор между РФПИ и Invest India поможет дополнительно укрепить двусторонние экономические связи и увеличить объем взаимных инвестиций Москвы и Нью-Дели.

Дмитриев напомнил, что в последние годы в Индии фиксируется сильный экономический рост, и это привело к усилению мирового интереса к инвестициям в эту страну. Управляющий директор и СЕО Invest India Ниврути Рай рассчитывает, что возможности, которые дает синергия Нью-Дели и Москвы, будут полностью реализованы в промышленном производстве, цепочках поставок и технологиях.

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Накануне, 8 июля, в РФПИ сообщили, что фонд совместно с индийской группой компаний Enso Group вложит до 20 млрд рублей в проекты по развитию инфраструктуры судостроения России и Индии. Такое партнерство повысит статус обоих государств в этой сфере на мировом уровне.

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