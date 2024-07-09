Моди заявил о тесных отношениях России и Индии

Москва и Нью-Дели работают плечом к плечу для глобального процветания. Об этом заявил во вторник, 9 июля, премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с индийской общиной в российской столице.

«Я рад, что Индия и Россия работают плечом к плечу, чтобы придать новую энергию глобальному процветанию», — сказал он.

Моди отметил, что Россия является верным другом его страны, а в российско-индийских отношениях «температура всегда со знаком плюс».

Кроме того, премьер-министр Индии заявил об открытии двух новых консульств. Новые дипмиссии появятся в Казани и Екатеринбурге. По словам Моди, открытие консульств облегчит путешествия и бизнес-сотрудничество.

В понедельник Моди прилетел в Москву с официальным визитом. Он заявил, что ждет встречи со своим «другом, президентом России» Владимиром Путиным, чтобы рассмотреть все аспекты двустороннего сотрудничества и поделиться взглядами на различные региональные и глобальные вопросы. Моди отметил, что в течение следующих трех дней он будет в РФ и Австрии. По его словам, эти визиты станут хорошей возможностью углубить связи со странами, «с которыми Индию связывает проверенная временем дружба».

На встрече Путин поздравил Моди с избранием на должность премьер-министра и отметил, что Индия занимает третье место в мире по объему экономики. Глава индийского правительства, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за слова и подчеркнул, что «побывать у друга» — большая редкость.

До этого, 6 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин и Моди проведут переговоры в узком и расширенном составах. Также не исключено их общение в неформальной обстановке.