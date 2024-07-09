В Херсонской области при минометном обстреле ВСУ пострадали две женщины
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Любимовка в Херсонской области, пострадали два мирных жителя. Об этом 9 июля сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
«Укронацисты вчера учинили минометный обстрел Любимовки. В результате прилета четырех мин получили ранение два человека», — написал он в своем Telegram-канале.
Одной из пострадавших оказалась женщина 1968 года рождения, личность второй пока не установлена. Известно, что ей стала проезжавшая мимо на мотороллере девушка. Их обеих доставили в местную больницу.
Филипчук также добавил, что боевики продолжили бомбить беспилотниками мирную улицу.
Накануне ВСУ нанесли удар по населенным пунктам на левом берегу Днепра в регионе. Пострадали четыре мирных жителя. Всего украинская армия за сутки выпустила 40 снарядов из ствольной артиллерии, использовала для атак на гражданскую инфраструктуру ракеты и дроны.
Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.