С аэропортов Астрахани и Волгограда сняли ограничения на работу
С аэропортов Астрахани и Волгограда сняли ограничения на работу. Об этом 9 июля сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В 09:35 мск ограничения на работу аэропортов Астрахани и Волгограда сняты», — написал он в своем Telegram-канале.
Пресс-секретарь уточнил, что во время ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены два воздушных судна, летевших в Волгоград. По словам Кореняко, меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Ограничения были введены ранее в этот день в 03:55 мск.