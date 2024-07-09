СМИ заявили о неспособности британской армии продержаться в конфликте дольше месяца

Вооруженные силы Великобритании находятся в ослабленном состоянии и выдержат максимум месяц боевых действий даже в небольшом конфликте. Об этом бывший глава генштаба сухопутных войск ВС королевства генерал Патрик Сандерс 8 июля заявил газете The Times.

Генерал обратил внимание, что у британских войск снизилась численность личного состава, что вызвано уменьшением расходов королевства на оборону. Кроме того, Сандерс беспокоится из-за опасно малого количества боеприпасов, оставшихся в арсеналах Великобритании после того, как страна два года передавала свои вооружения Украине.

Экс-глава генштаба сухопутных войск уверен, что королевству нужно поднять расходы на военные цели хотя бы на 3% валового внутреннего продукта страны, потому что мир сейчас переживает «самый опасный с 1945 года момент».

Ранее, 27 марта, газета The Daily Telegraph сообщила, что Великобритания продержится в возможном вооруженном конфликте с Россией только два месяца, потому что у военных королевства не хватает снарядов и запасов техники. По этой причине Лондону придется учитывать «операционные риски» в любых будущих конфликтах.

Позже, 6 мая, газета Daily Mail сообщила, что британские военные живут неприемлемых условиях: в служебном жилье они сталкиваются с сыростью, плесенью и вредителями. Кроме того, зимой семьи сотен военных остаются без отопления и горячей воды при минусовой температуре. По словам члена комиссии и бывшего главы Объединенного командования вооруженных сил Великобритании генерала Ричарда Бэрронса, это подрывает эффективность и привлекательность вооруженных сил королевства.