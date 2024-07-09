В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают итоги выборов в Иране. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 9 июля, проходит круглый стол, посвященный итогам выборов в Иране.
Каким будет внешнеполитический курс Тегерана при новом президенте? Как будут складываться российско-иранские отношения? О каких тенденциях в иранском обществе свидетельствуют результаты президентских выборов?
Участники:
- Андрей Кортунов, научный руководитель Российского совета по международным делам;
- Александр Марьясов, чрезвычайный и полномочный посол России в Иране (2001–2005 гг.);
- Елена Дунаева, старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН;
- Владимир Сажин, старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН.