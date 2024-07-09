Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Запорожской области
В Запорожской области в ДТП с пассажирским микроавтобусом на трассе Москва – Симферополь погибли пять человек, еще двое пострадали. Об этом 9 июля сообщил глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута.
«На трассе Москва – Симферополь двигался пассажирский микроавтобус из Михайловки в сторону Крыма. Люди ехали на операцию, были сопровождающие. В автобусе находились семь человек, пять из которых погибли. Двое помещены в областную больницу в Мелитополе», — сказал Сигута в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он добавил, что за состоянием пострадавших будут наблюдать.
Ранее, вечером 6 июля, пять человек погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Рязанской области. Это произошло на 331-м км автодороги Р-22 Каспий в Ряжском районе. Среди погибших был девятилетний ребенок. Кроме того, пострадал 15-летний подросток, его госпитализировали.