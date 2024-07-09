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Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Запорожской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Запорожской области в ДТП с пассажирским микроавтобусом на трассе Москва – Симферополь погибли пять человек, еще двое пострадали. Об этом 9 июля сообщил глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута.

«На трассе Москва – Симферополь двигался пассажирский микроавтобус из Михайловки в сторону Крыма. Люди ехали на операцию, были сопровождающие. В автобусе находились семь человек, пять из которых погибли. Двое помещены в областную больницу в Мелитополе», — сказал Сигута в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он добавил, что за состоянием пострадавших будут наблюдать.

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