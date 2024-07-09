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В Красноярске задержали пытавшегося спрятать в кустах наркотики мужчину

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Фото: МВД России по Красноярскому краю
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В Красноярске сотрудники ДПС задержали мужчину, который намеревался спрятать сумку с наркотиками в кустах. Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Красноярскому краю.

Экипаж полка ДПС совершал дежурство в Октябрьском районе и увидел двух пешеходов на улице Становая. Один из мужчин, заметив патрульный автомобиль, выбросил сумку, которую нес на плече, в кусты. Инспекторы остановились и поинтересовались у граждан, имеют ли они при себе какие-либо запрещенные вещества.

«Мужчина при этом проявлял заметную нервозность. Пешеходы были задержаны. На место задержания были вызваны следственно-оперативная группа и кинолог со специально обученной служебной собакой, которые обнаружили поблизости черную сумку и изъяли несколько свертков с неустановленным веществом», — говорится в публикации ведомства.

В результате проведенной экспертизы удалось установить, что в пакетах был синтетический наркотик, масса которого более 297 г. В отношении задержанного молодого человека 2003 года рождения возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере»).

«Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы», — уточнили в пресс-службе.

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