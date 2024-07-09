В аэропортах Волгограда и Астрахани ограничили отправку и прием рейсов
В воздушных гаванях Астрахани и Волгограда ввели ограничение на прибытие и вылет рейсов. Об этом во вторник, 9 июля, сообщили «Известиям» в пресс-службе аэропортов.
«Из-за ограничений, введенных в регионе, на использование воздушного пространства в расписании аэропорта Астрахани произошли изменения. На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта ограничены», — рассказали в пресс-службе Астраханского аэропорта.
В воздушной гавани Волгограда из-за ограничений на отправку и прием рейсов самолет авиакомпании RedWings, прибывающий из Челябинска, был перенаправлен на запасной аэродром в Саратов, а рейс «Уральских авиалиний» из Антальи — во Владикавказ. Кроме того, задерживается отправка самолета «Аэрофлота» в Москву.
В аэропортах призвали пассажиров следить за статусами своих рейсов на официальных сайтах воздушных гаваней.
Ранее, 6 июля, в аэропорту Шереметьево в Москве десятки рейсов были задержаны, а несколько перенесены из-за непогоды. Пассажирам выдали новые билеты с отсрочкой на четыре дня. На следующий день ситуацию с рейсами в воздушной гавани удалось стабилизировать.