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В аэропортах Волгограда и Астрахани ограничили отправку и прием рейсов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В воздушных гаванях Астрахани и Волгограда ввели ограничение на прибытие и вылет рейсов. Об этом во вторник, 9 июля, сообщили «Известиям» в пресс-службе аэропортов.

«Из-за ограничений, введенных в регионе, на использование воздушного пространства в расписании аэропорта Астрахани произошли изменения. На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта ограничены», — рассказали в пресс-службе Астраханского аэропорта.

В воздушной гавани Волгограда из-за ограничений на отправку и прием рейсов самолет авиакомпании RedWings, прибывающий из Челябинска, был перенаправлен на запасной аэродром в Саратов, а рейс «Уральских авиалиний» из Антальи — во Владикавказ. Кроме того, задерживается отправка самолета «Аэрофлота» в Москву.

В аэропортах призвали пассажиров следить за статусами своих рейсов на официальных сайтах воздушных гаваней.

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Ранее, 6 июля, в аэропорту Шереметьево в Москве десятки рейсов были задержаны, а несколько перенесены из-за непогоды. Пассажирам выдали новые билеты с отсрочкой на четыре дня. На следующий день ситуацию с рейсами в воздушной гавани удалось стабилизировать.

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