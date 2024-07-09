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Расчет БПЛА ZALA сорвал ротацию личного состава ВСУ на авдеевском направлении

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Фото: РИА Новости/Иван Родионов
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Военнослужащие расчета разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ZALA сорвали ротацию личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив опорный пункт и технику на авдеевском направлении в зоне спецоперации. Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Операторы обнаружили район сосредоточения сил украинской армии, который был замаскирован в лесистой местности. Военные передали координаты расчетам ствольной артиллерии и барражирующего боеприпаса «Ланцет». После этого был произведен удар по опорному пункту и предотвращена ротация, уточнили в ведомстве.

«Обязанности — приехать, установить катапульту, помочь собрать самолет, пройти предполетку, установить парашют. <...> Аппарат хороший, ребята молодцы, выручают здорово. Также корректируем, также поражаем. Большую работу делаем», — поделился техник расчета БПЛА с позывным Ахмед

БПЛА ZALA позволяет организовать наблюдение за местностью. Благодаря мощному двигателю и современной системе контроля дрон может работать даже в плохую погоду, а камера высокого разрешения помогает обнаружить замаскированные позиции и вооружение.

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Ранее в этот день сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированному опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены, всё прошло штатно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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