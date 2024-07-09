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СМИ назвали главное препятствие вступления Украины в НАТО

InfoBrics: Украина не вступит в НАТО, пока не решит проблему с коррупцией
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Фото: РИА Новости/Михаил Маркив
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Для вступления в НАТО Украине обязательно нужно провести эффективные антикоррупционные реформы. Об этом написал аналитик Патрик Поппель в статье для агентства InfoBrics.

По мнению автора, «Украина — одно из самых коррумпированных государств в мире», случаи коррупции в котором периодически появляются как в местных, так и в западных СМИ.

«Коррупция становится серьезной внешнеполитической проблемой для Украины, стремящейся к членству в ЕС и НАТО. Государству с такой большой проблемой трудно соответствовать требованиям для вступления в альянс. Существуют минимальные стандарты, которым необходимо соответствовать. Но Украина не соответствует даже этим стандартам», — говорится в материале аналитика.

По его словам, в большинстве сообщений о коррупции упоминаются не только представители полиции, но и люди из высшего руководства, особенно министры и высокопоставленные представители Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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8 июля более 60 американских политологов выступили против интеграции Украины в НАТО. Эксперты из разных институтов США напомнили, что нормы НАТО обязывают членов альянса вступить в вооруженный конфликт в случае нападения на одного из союзников. Так, если Украина присоединится, США будут обязаны противостоять России, что может привести к мировой войне.

На Западе всё чаще звучат противоречивые мнения насчет интеграции Украины в НАТО. 3 июля стало известно, что страну не хотят приглашать в блок из-за коррупции. Альянс запросит у Киева «дополнительные шаги», прежде чем переговоры о членстве в организации продвинутся вперед, заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США.

Так, 4 июня американский президент Джо Байден не исключил, что Украину не примут в НАТО после завершения конфликта. А в мае канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна не станет членом Североатлантического альянса в ближайшие 30 лет.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.

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