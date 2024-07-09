В Астраханской области отразили массированную атаку БПЛА

Северная часть Астраханской области подверглась попытке атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил утром 9 июля губернатор Игорь Бабушкин.

Как отметил глава Астраханской области, атака была успешно отражена, пострадавших нет.

«Сегодня утром [ВСУ] была предпринята массированная попытка атаковать беспилотниками объекты на территории северной части Астраханской области. Атака была успешно отражена», ― написал Бабушкин в Telegram-канале.

В ночь на 9 июля атаке дронов подверглась также Ростовская область. Как заявил губернатор Василий Голубев, несколько десятков беспилотников были уничтожены и подавлены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов также заявил, что в ночь на 9 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе в ночь на вторник были уничтожены несколько беспилотников ВСУ. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

В эту же ночь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате воздушного удара ВСУ по Белгороду и Белгородскому району погиб один человек, двое получили ранения. Еще два человека пострадали в результате обстрела города Шебекино и села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.