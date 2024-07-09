Слуцкий назвал «верхом цинизма» признание США об ударах по Крыму

Соединенные Штаты сбросили все маски условного приличия и больше не стесняются признать свое непосредственное участие в преступлениях киевского режима. Об этом 8 июля заявил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Верх цинизма: Белый дом признал, что ВСУ (Вооруженные силы Украины. ― Ред.) бьют по Крыму американскими ракетами ATACMS и назвал эти удары «крайне эффективными», ― заявил парламентарий в Telegram-канале.

Как отметил спикер, Вашингтон де-факто расписался в коллективной ответственности за убийство мирного населения и осуществление террористических актов на территории России.

Реакция Слуцкого вызвана сделанным в тот же день заявлением координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о неизменной позиции Вашингтона в отношении ударов ВСУ вглубь территории РФ. Кирби также признал, что ВСУ использовали поставляемые США ракеты ATACMS для ударов по Крыму.

Ранее, 3 июля, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» заявил, что угрозы Вашингтона об увеличении дальности ударов по РФ являются тщетными попытками запугать Москву на фоне отчаянного положения украинских военных на фронте.

В конце июня ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

В конце мая президент России Владимир Путин прокомментировал звучащие на Западе предложения разрешить Украине наносить удары по РФ, призвав страны НАТО подумать, «с чем они играют» в конфликте с Россией.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.