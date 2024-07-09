Над Ростовской областью уничтожено несколько десятков БПЛА

Несколько десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены и подавлены в Ростовской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 9 июля заявил губернатор региона Василий Голубев.

«Около 2:00 мск в Ростовской области началась массированная атака БПЛА. Силами ПВО уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков целей в различных районах региона», — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

В результате атаки в Родионово-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции. К месту происшествия выехал пожарный расчет, добавил Голубев.

«В Ростове-на-Дону на месте падения остатков БПЛА произошло возгорание сухой растительности, пожар оперативно ликвидирован», ― отметил чиновник.

Также в ночь на 9 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе были уничтожены несколько беспилотников ВСУ. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

В эту же ночь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате воздушного удара ВСУ по Белгороду и Белгородскому району погиб один человек, двое получили ранения.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.