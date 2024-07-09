В Мурманской области произошел пожар на 1,5 тыс. кв. м промышленного предприятия
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- В Мурманской области произошел пожар на 1,5 тыс. кв. м промышленного предприятия
В городе Кировск Мурманской области на территории промышленного предприятия произошел пожар площадью 1,5 тыс. кв. м, сообщает 9 июля МЧС России в Telegram-канале.
Причиной пожара стало воспламенение кровли склада с апатит-нефелиновым концентратом. Как отметили представители министерства, пострадавших нет.
«На месте работают 46 специалистов и 14 единиц техники», ― гласит публикация.
По состоянию на 5:31 представители МЧС России сообщили о ликвидации пожара.
Накануне вечером МЧС сообщило о ликвидации пожара в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края. Начавшийся 7 июля пожар был локализован спустя более чем 12 часов на площади 1,2 га. К тушению огня привлекли вертолет Ка-32 МЧС России, который сбросил на горящую территорию более 150 куб. м воды.