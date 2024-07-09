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Мир
По меньшей мере четыре человека погибли из-за урагана «Берил» в Техасе
Общество
Опубликованы кадры последствий атаки ВСУ на Белгород
Общество
Перегородившим Кутузовский проспект автобусом с рекламой наркотиков вынесли приговор
Экономика
Бюджет РФ получит 173 млрд неучтенных в прогнозе доходов
Мир
У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5
Мир
Во Франции предрекли предложение России от США соглашения по Украине после выборов
Мир
Байден пообещал Украине новые меры по укреплению ПВО
Происшествия
Губернатор Голубев сообщил о нескольких десятках сбитых над Ростовской областью БПЛА
Мир
В ШОС заявили о работе над единой системой расчетов
Общество
Муфтият Дагестана упразднил отдел фетв за несоответствие «вызовам времени»
Общество
Наиболее крупные активы украинских олигархов пополнили бюджет Крыма
Общество
Путин проиндексировал оклады за чин у госслужащих и дипломатов
Происшествия
Мирный житель пострадал в результате удара ВСУ по Шебекинскому городскому округу
Мир
Венесуэла поддержит приемлемый для России мирный план
Общество
В России участились случаи использования запрещенной добавки в продуктах
Мир
СМИ сообщили о попытке мужчины в инвалидной коляске поджечь королевский дворец в Осло
Общество
Синоптики сообщили о жаре до +31 градуса и небольшом дожде в Москве 9 июля

Комплекс радиоразведки «Торн»

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