У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5
У побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщили в пресс-службе Геофизического института страны.
Подземные толчки были зафиксированы в 74 км к югу от района Ломас, расположенного в провинции Каравели. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 32 км.
Информации о пострадавших или разрушениях нет, сообщает издание Еl Сomercio.
Ранее, 4 июля, в центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Согласно информации управления, эпицентр землетрясения был зафиксирован в соседней с Токио префектуре Тиба, очаг залегал на глубине 50 км.