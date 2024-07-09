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Байден пообещал Украине новые меры по укреплению ПВО

Байден анонсировал новые меры для укрепления ПВО Украины
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Фото: AP Photo/Sebastian Apel
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Американский президент Джо Байден высказался о намерении объявить о новых мерах по укреплению противовоздушной обороны (ПВО) Украины и в очередной раз выразить солидарность и поддержку Киеву на саммите НАТО. Он отметил, что сейчас крайне важно, чтобы мир продолжал поддерживать Украину, заявил он 8 июля.

«На этой неделе я буду принимать президента Украины Владимира Зеленского и лидеров НАТО в Вашингтоне. Я встречусь с президентом Зеленским, чтобы дать понять: наша поддержка Украины непоколебима. Вместе с нашими союзниками мы объявим о новых мерах по укреплению противовоздушной обороны Украины. Соединенные Штаты поддерживают народ Украины», — приводит заявление Байдена Белый дом.

Президент США сделал такое заявление после слов украинских властей о якобы намеренных ударах России по гражданским объектам. При этом Минобороны РФ объяснило, что причиной разрушений в Киеве является падение украинской ракеты ПВО, а заявления о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам не соответствуют действительности. В Минобороны отметили, что «аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО».

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5 июля представитель администрации США высокого ранга на онлайн-брифинге заявил, что правительство США планирует объявить о новых мерах укрепления противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Ранее в этот день генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что главной темой саммита НАТО станут поставки оружия Украине. Он также отметил, что страны НАТО согласуют новый пакет поддержки Украины, ожидается подготовка двусторонних договоров по безопасности между странами блока и украинской стороной. Столтенберг также заявил, что Украина войдет в альянс к 2034 году.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявила Россия после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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