Операторы комплекса радиоразведки «Торн» группировки войск «Север» в режиме реального времени перехватывают радиопереговоры и определяют местоположение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны 9 июля показало фрагмент боевой работы разведчиков.

На видео разведчики в густой лесопосадке выбирают подходящее место, чтобы расставить своеобразные капканы — мощные антенны, перехватывающие радиосигналы противника на десятки километров вокруг. После завершения маскировки бойцы покинут позицию, антенна будет работать самостоятельно.

Передвижной комплекс радиоразведки работает круглые сутки, операторы дежурят посменно. Они часто первыми узнают о планах противника, когда удается запеленговать радиостанции ВСУ или прослушать переговоры по незащищенным каналам связи.

«Это комплекс радиомониторинга и местоопределения. Был момент, когда наши подразделения вели боевые действия, мы в режиме реального времени это мониторили. Слышим, что противник планирует отойти туда-то, или когда у них какая-то паника и они перестают шифроваться. И они, мол, вот нужно туда-то, на дорогу, под мост. Мы эту информацию оперативно отправляли нашим подразделениям, которые вели успешные действия. Вот это колоссальный вклад, я считаю», — поделился оператор комплекса радиоразведки «Торн» с позывным Стрелец.

Пренебрегая чистотой эфира, боевики ВСУ нередко используют сотовую связь. Радиоразведка группировки войск «Север» такие переговоры тоже слышит и даже может вычислить геопозицию абонентов. Операторы мобильного пункта поиска и определения радиосетей фиксируют каждое слово. В одном из перехватов противник сообщает о потерях и в отчаянии требует прислать подкрепление: «Надо еще людей, мало людей. Дайте людей опытных, нормальных, чтобы можно было взять позиции. Принял тебя, принял».

«…Такой перехват мы можем наблюдать, когда идут наши активные боевые действия», — пояснил оператор мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным Гамбит.

Бойцы отметили, что в последнее время всё чаще в радиоэфирах ВСУ слышна женская речь.

«Иногда попадаются иностранные подразделения. Британцы пару раз попадали, когда они здесь были. Как правило, они кричат о своих потерях, есть раненые, нужна срочная эвакуация», — сказал оператор мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным Горыныч.

8 июля Минобороны сообщило, что расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожили три пусковые установки M142 HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которыми был нанесен удар по Севастополю 23 июня. Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вскрыли передвижение установок в лесополосе у населенного пункта Клапая в Херсонской области.

Также в этот день стало известно, что расчеты самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» группировки войск «Центр» Вооруженных сил РФ уничтожили гаубицу М-777 ВСУ производства США на авдеевском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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