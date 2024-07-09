Венесуэла поддержит приемлемый для России мирный план

Каракас выступит за план, предложенный любой страной, если он получит одобрение Москвы, сообщил «Известиям» посол латиноамериканской страны в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

«Если какая-либо страна предложит какой-либо план в отношении конфликта на Украине, Венесуэла всегда будет на стороне Российской Федерации и поддержит любой мирный план, в котором Россия примет участие и который она одобрит», — сказал дипломат, отвечая на вопрос «Известий» о намерении Каракаса присоединиться к мирной инициативе Бразилии и Китая.

Бразилия и Китай представили свою совместную мирную инициативу в конце мая 2024 года. Страны предлагают провести мирный саммит с участием России и Украины, а также настаивают на необходимости третьих стран отказаться от совершения действий, которые могут привести к эскалации украинского кризиса.

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Глобальный друг: Венесуэла готова поддержать план Бразилии и КНР по Украине