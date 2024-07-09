Во Франции предрекли предложение России от США соглашения по Украине после выборов

Независимо от того, кто именно победит на президентских выборах в США, Вашингтон выступит с мирной инициативой по Украине. Об этом заявил бывший посол Франции в США Жерар Аро в понедельник, 8 июля.

«Американцы реалисты. Они прекрасно понимают, что Украина не вернет потерянные территории. Возможно, я ошибаюсь, но я убежден, что, независимо от итогов президентских выборов в США в ноябре, с Россией будет достигнуто соглашение», — заявил спикер в эфире общественно-политической передачи LCI, транслируемой телеканалом TF1.

По мнению дипломата, немаловажную роль в переговорах Москвы и Киева будет играть Вашингтон. При этом Европа будет вынуждена принять предложенные условия перемирия, даже если к власти в США придет экс-президент страны Дональд Трамп.

«Мы будем ворчать, но мы примем, потому что это будет облегчением для нас», — подчеркнул Аро.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только США, Китай и Евросоюз могут быть посредниками в переговорах с Россией. По его мнению, с этим справятся только «серьезные и сильные союзы». Также Зеленский снова заявил о безальтернативности его так называемой формулы мира и отказался от иных предложений по завершению конфликта.

При этом 6 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев может передать свои идеи по урегулированию конфликта через другие страны.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.