Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон объявил о продолжении разработки межконтинентальной ракеты Sentinel
Происшествия
Губернатор Гладков сообщил об одном погибшем в результате атаки ВСУ на Белгород
Мир
Писториус заявил о раздражении из-за согласованного проекта бюджета на оборону ФРГ
Общество
В Ярославской области восемь пар поженились на тепловых аэростатах
Общество
Генпрокуратуру попросили изъять из продажи опасную добавку в продукты
Экономика
Выдачи льготной ипотеки за июнь выросли в полтора раза
Культура
В Театре наций готовятся к сентябрьской премьере спектакля «Я не убивала своего мужа»
Мир
Самолет United Airlines потерял колесо во время взлета
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Армия
Артиллеристы ВС РФ сорвали попытку ВСУ атаковать позиции российских военных
Общество
МВД намерено расширить перечень статей КоАП для выдворения иностранцев-нарушителей
Мир
СМИ сообщили о планах НАТО по спасению интернета в случае атак на кабели
Культура
Театр Романа Виктюка переименовали в «Театр — Сцена «Мельников»
Общество
Остаток материнского капитала смогут получить более 730 тыс. семей
Общество
В России участились случаи использования запрещенной добавки в продуктах
Мир
В Совфеде ответили на условие Зеленского по посредникам в мирных переговорах
Мир
Политолог предрек последствия для Орбана в ЕС за переговоры с Путиным

Пентагон объявил о продолжении разработки межконтинентальной ракеты Sentinel

0
Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США продолжат разработку межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel, несмотря на превышение базовых прогнозов затрат. Об этом в понедельник, 8 июля, заявили в пресс-службе Пентагона.

«Программа Sentinel превысила свои базовые прогнозы затрат, что привело к критическому нарушению в соответствии с законом Нанна-Маккарди. <...> Согласно закону, соответствующая программа должна быть прекращена, если заместитель министра обороны по закупкам и обеспечению не подтвердит конгрессу, что программа соответствует установленным критериям для продолжения», — говорится в заявлении на сайте министерства.

Акт Нанна-Маккарди требует от Пентагона информировать законодателей, если программа влечет за собой превышение затрат или превышение графика более чем на 15%. Любое нарушение более 15% считается значительным, а нарушение в 30% — критическим. Для продолжения программ с критическими нарушениями требуется сертификация министра обороны.

В министерстве обороны США также уточнили, что на основании результатов проверки замминистра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант подтвердил, что программа Sentinel, несмотря на выявленные нарушения, крайне важна для обеспечения безопасности Соединенных Штатов, поскольку ядерный арсенал страны опасно устарел из-за недостаточного финансирования с отставанием от графика его обновления.

Оборонное ведомство США в своем заявлении подчеркнуло, что финальная сумма затрат на разработку нового поколения ракет составит порядка $141 млрд, что на 81% превышает сумму, установленную для Sentinel в сентябре 2020 года.

Разгонный шок: у США трудности с разработкой новых гиперзвуковых ракет
Смогут ли американцы составить конкуренцию России в этой гонке

Ранее, 30 апреля, замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант заявил, что разработка нового поколения межконтинентальных баллистических ракет Sentinel может быть свернута из-за сложностей на всех этапах осуществления проекта.

Ранее, 29 марта, сообщалось, что США отложили первые летные испытания МБР Sentinel до февраля 2026 года из-за задержек в поставках комплектующих и увеличения затрат. Изначально данные испытания были запланированы на декабрь 2023 года.

В марте 2023 года командование глобальных ударов американских ВВС сообщало о проведении статических огневых испытаний Sentinel.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024