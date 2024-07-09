Пентагон объявил о продолжении разработки межконтинентальной ракеты Sentinel

США продолжат разработку межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel, несмотря на превышение базовых прогнозов затрат. Об этом в понедельник, 8 июля, заявили в пресс-службе Пентагона.

«Программа Sentinel превысила свои базовые прогнозы затрат, что привело к критическому нарушению в соответствии с законом Нанна-Маккарди. <...> Согласно закону, соответствующая программа должна быть прекращена, если заместитель министра обороны по закупкам и обеспечению не подтвердит конгрессу, что программа соответствует установленным критериям для продолжения», — говорится в заявлении на сайте министерства.

Акт Нанна-Маккарди требует от Пентагона информировать законодателей, если программа влечет за собой превышение затрат или превышение графика более чем на 15%. Любое нарушение более 15% считается значительным, а нарушение в 30% — критическим. Для продолжения программ с критическими нарушениями требуется сертификация министра обороны.

В министерстве обороны США также уточнили, что на основании результатов проверки замминистра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант подтвердил, что программа Sentinel, несмотря на выявленные нарушения, крайне важна для обеспечения безопасности Соединенных Штатов, поскольку ядерный арсенал страны опасно устарел из-за недостаточного финансирования с отставанием от графика его обновления.

Оборонное ведомство США в своем заявлении подчеркнуло, что финальная сумма затрат на разработку нового поколения ракет составит порядка $141 млрд, что на 81% превышает сумму, установленную для Sentinel в сентябре 2020 года.

Ранее, 30 апреля, замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант заявил, что разработка нового поколения межконтинентальных баллистических ракет Sentinel может быть свернута из-за сложностей на всех этапах осуществления проекта.

Ранее, 29 марта, сообщалось, что США отложили первые летные испытания МБР Sentinel до февраля 2026 года из-за задержек в поставках комплектующих и увеличения затрат. Изначально данные испытания были запланированы на декабрь 2023 года.

В марте 2023 года командование глобальных ударов американских ВВС сообщало о проведении статических огневых испытаний Sentinel.