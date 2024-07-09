Московский Театр Романа Виктюка переименовали в «Театр — Сцена «Мельников» в честь заслуженного архитектора РСФСР Константина Мельникова, в чьем здании с 1996 года находится основанный Виктюком театр. Об этом 8 июля стало известно из заявления, опубликованном в Telegram-канале «Сцена «Мельников».

«Театр Романа Виктюка меняет название. Отныне это пространство официально именуется «Театр – Сцена «Мельников», — в честь его создателя, великого русского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова. <...> Здесь будут работать режиссеры, исповедующие разные стили и эстетики. Это будет театр, опирающийся на традиции русского драматического искусства во всем многообразии его проявлений — от психологических до формотворческих», ― гласит публикация.

Также представители театра отметили, что репертуар Театра Романа Виктюка будет значительно изменен, в том числе часть постановок планируется полностью исключить из программы.

«Одновременно ряд спектаклей уйдут из репертуара. Одни — навсегда, другие — для того, чтобы вернуться через время, пройдя через этап репетиций, направленных на сохранение их высокого художественного качества», ― сказано в заявлении.

При этом отмечается, что в честь скончавшегося в 2020 году Виктюка на здании театра будет открыта памятная доска, а в театре будут проходить юбилейные мероприятия и лекции, посвященные истории учреждения.

7 июня на официальном сайте мэра Москвы сообщили о кадровых перестановках в театрах. Так, художественным руководителем Театра сатиры стал Евгений Герасимов. Председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России, актер Владимир Машков назначен новым директором московского театра «Современник», а директором Театра Романа Виктюка стал Константин Богомолов.

Позже, 10 июня, Богомолов заявил, что в в театре грядет обновление репертуара. Некоторые спектакли, по его словам, исключат из афиши, поскольку они устарели и не соответствуют времени.

Режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк умер 17 ноября 2020 года из-за тромбоэмболии. Ему было 84 года.