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Синоптики сообщили о жаре до +31 градуса и небольшом дожде в Москве 9 июля
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Синоптики сообщили о жаре до +31 градуса и небольшом дожде в Москве 9 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность и до +31 градуса жары — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 9 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +29 до +31 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до +16.

В Московской области днем прогнозируют от +27 до +32 градусов, ночью температура может снизиться до +13.

Ожидается южный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

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8 июля руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал «Известиям» о погоде на неделю. На текущей неделе жителей столицы ждет преимущественно ясная погода, практически без осадков. В начале недели температура достигнет +30 градусов, а в конце — до +28.

В этот же день врач-эндокринолог, нутрициолог, эксперт компании SOLGAR Аделина Муртазина рассказала о том, что существует несколько причин, почему в жару может клонить в сон. Она напомнила, что для борьбы с сонливостью необходимо употреблять достаточное количество воды, избегать длительного пребывания на солнце и отдыхать в прохладных помещениях.

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