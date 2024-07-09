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В Ярославской области восемь пар поженились на тепловых аэростатах

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Фото: t.me/evraevmikhail
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Впервые в России сразу восемь пар поженились на тепловых аэростатах — необычное мероприятие состоялось в Переславле-Залесском. Об этом 8 июля сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

По его словам, регистраторы вместе с парами поднимались на высоту птичьего полета, где официально объявили их мужьями и женами, проведя церемонию обмена кольцами прямо в небе.

Сообщается, что для супругов были также подготовлены площадка для первого танца новобрачных и фотозоны.

«Такую свадьбу они и их гости точно никогда не забудут и будут рассказывать о ней своим детям и внукам. Поздравляю молодоженов! Счастья, благополучия, всего самого доброго!» — поздравил губернатор.

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