В Ярославской области восемь пар поженились на тепловых аэростатах
Впервые в России сразу восемь пар поженились на тепловых аэростатах — необычное мероприятие состоялось в Переславле-Залесском. Об этом 8 июля сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
По его словам, регистраторы вместе с парами поднимались на высоту птичьего полета, где официально объявили их мужьями и женами, проведя церемонию обмена кольцами прямо в небе.
Сообщается, что для супругов были также подготовлены площадка для первого танца новобрачных и фотозоны.
«Такую свадьбу они и их гости точно никогда не забудут и будут рассказывать о ней своим детям и внукам. Поздравляю молодоженов! Счастья, благополучия, всего самого доброго!» — поздравил губернатор.
Ранее, 14 апреля 2023 года, колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ стало местом для регистрации брака. По словам гендиректора компании, праздник на высоте 140 м получится уникальным и превратит аттракцион в часть личной семейной истории.