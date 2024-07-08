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Жена легкоатлета Чермошанского рассказала о состоянии спортсмена после травмы

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Победитель Кубка России по легкой атлетике в прыжках в длину Артем Чермошанский, повредивший ногу в результате падения в ходе соревнований, прошедших в Чебоксарах, перенес операцию. Об этом рассказала в понедельник, 8 июля, супруга спортсмена Елизавета Чермошанская в своем Telegram-канале.

«Операцию сделали, перелома нет. Вывих вправили. Конечно, сейчас большой вопрос по всем связкам, мы пока ответить на него не можем, так как МРТ будет завтра», — сообщила она.

Также супруга легкоатлета отметила, что ее супруг признателен всем за поддержку, и поблагодарила неравнодушных к судьбе спортсмена.

«Спасибо лично от меня! Вы помогаете мне совсем не раскиснуть», — написала она.

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Ранее в этот день сообщалось, что Артем Чермошанский повредил ногу, неудачно упав в шестой попытке. В третьей попытке он показал результат 8,03 м, который и стал лучшим по итогам соревнований.

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