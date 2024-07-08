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В ГД отреагировали на визит Орбана в Китай после встречи с Путиным

Депутат Чепа: Орбан хочет убедиться в позиции КНР по конфликту на Украине
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Фото: REUTERS/China Daily
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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет убедиться в позиции Китая по конфликту на Украине во время своей поездки в Пекин на встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 8 июля, парламентарий отметил, что после назначения Венгрии на пост страны — председателя Евросоюза (ЕС) Орбан хочет лично убедиться в позициях многих влиятельных фигур, которые могут выступить гарантами мирных переговоров. В этой связи он выслушал также позицию президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, переговорил с российским лидером Владимиром Путиным, а затем отправился в КНР.

«Позиция Европы ему абсолютно понятна, мы слышим, как многие его коллеги относятся к этим встречам. Я думаю, что он поступает мудро», — отметил депутат.

По его мнению, Орбану будет сложно убедить стороны возобновить процесс переговоров, поскольку его визитам оказывается сопротивление со стороны ряда государств.

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Ранее 8 июля Владимир Зеленский заявил, что только США, Китай и Евросоюз могут быть посредниками в переговорах с Россией. По его мнению, с этим справятся только «серьезные и сильные союзы».

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия позитивно относится к усилиям Орбана по налаживанию диалога ради урегулирования конфликта на Украине.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО.

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