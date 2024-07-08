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В Москве задержали подозреваемого в убийстве жены

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Фото: t.me/skmoscowgsu
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В Москве задержали мужчину, которого подозревают в убийстве жены и сокрытии ее тела под диваном. Об этом 8 июля в своем Telegram-канале сообщило главное следственное управление СК РФ по столице.

«8 июля 2024 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Утренней в городе Москве, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области шеи и туловища», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Сообщается, что следователями и криминалистами столичного управления СК было осмотрено место происшествия, допрошены соседи потерпевшей и назначен ряд судебных экспертиз.

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Ранее, 3 июня, Московский городской суд назначил 16 и 18 лет колонии супружеской паре, спрятавшей в диване тело убитого родственника. Чтобы скрыть следы преступления, они положили рядом с телом заранее купленные ароматизаторы и открыв окно. После этого злоумышленники похитили паспорт, личные вещи и банковскую карту потерпевшего, на которой находилось более 1 млн рублей.

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