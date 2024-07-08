В Совфеде ответили на условие Зеленского по посредникам в мирных переговорах

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил мнение, что России и другим странам не стоит принимать во внимание условие президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, по посредникам в мирных переговорах с Москвой.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 8 июля, сенатор выразил мнение, что «уже всем надоело, что господин Зеленский ставит перед международным сообществом какие-то необъяснимые условия».

«Два с половиной года его поведение всегда отличалось тем, что он что-то просил, кому-то угрожал», — напомнил Карасин.

Он призвал «пропускать мимо ушей» его высказывания, условия и ультиматумы. По его словам, за урегулирование конфликта на Украине должны взяться серьезные международные игроки, «прежде всего Российская Федерация, СНГ, Китай». Он отметил, что в ЕС уже также зреет понимание необходимости конструктивного процесса, а не обкладывания России и других стран санкциями, ультиматумами и угрозами.

«Все эти словесные запугивания уже теряют свой вес и представляются в полуэстрадное представление», — заключил сенатор.

Ранее 8 июля Владимир Зеленский заявил, что только США, Китай и Евросоюз могут быть посредниками в переговорах с Россией. По его мнению, с этим справятся только «серьезные и сильные союзы». Также Зеленский снова заявил о безальтернативности его так называемой формулы мира и отказался от иных предложений по завершению конфликта.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле одобряют идею Турции о создании «платформы мира» для урегулирования на Украине. Он также указал на то, что российский лидер Владимир Путин придерживается предпочтительности политико-дипломатических шагов по решению украинского конфликта.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.