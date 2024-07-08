Реклама
Прямой эфир
Мир
В США проверят 2600 самолетов Boeing из-за риска отказа кислородной маски
Мир
Депутат бундестага назвал Зеленского диктатором и предрек ему провал
Происшествия
Пушилин сообщил о трех пострадавших в Горловке от удара ВСУ
Общество
В правительстве поручили разработать сервис по заключению брака без документов
Политика
Моди выразил уверенность в укреплении дружбы между Индией и Россией
Общество
Мосгорсуд рассмотрит жалобу блогера Шаиняна на штраф по закону об иноагентах
Спорт
Легкоатлет Чермошанский сломал ногу после победы на Кубке России
Мир
Полянский сообщил о проведении заседания СБ ООН по Украине 9 июля
Мир
В офисе Зеленского сообщили о возможной передаче эскадрильи МиГ-29 Польшей Украине
Общество
В СК РФ сообщили о проверке ряда лиц на причастность к терактам в Дагестане
Общество
Суд арестовал третьего фигуранта по делу о нападении на сотрудницу «Матч ТВ»
Мир
В Кремле указали на желание Москвы выстраивать отношения с Южной Кореей и КНДР
Армия
Мишустин поручил создать Саратовское высшее артиллерийское командное училище
Происшествия
Пожар в бухте Инал в Краснодарском крае потушен
Мир
Болгарские СМИ сообщили о задержании главы движения «Русофилы»
Общество
В больницах остается более 40 пациентов с ботулизмом
Мир
Политолог предрек последствия для Орбана в ЕС за переговоры с Путиным

В Совфеде ответили на условие Зеленского по посредникам в мирных переговорах

Сенатор Карасин: не стоит обращать внимание на условие Зеленского по посредникам
0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил мнение, что России и другим странам не стоит принимать во внимание условие президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, по посредникам в мирных переговорах с Москвой.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 8 июля, сенатор выразил мнение, что «уже всем надоело, что господин Зеленский ставит перед международным сообществом какие-то необъяснимые условия».

«Два с половиной года его поведение всегда отличалось тем, что он что-то просил, кому-то угрожал», — напомнил Карасин.

Он призвал «пропускать мимо ушей» его высказывания, условия и ультиматумы. По его словам, за урегулирование конфликта на Украине должны взяться серьезные международные игроки, «прежде всего Российская Федерация, СНГ, Китай». Он отметил, что в ЕС уже также зреет понимание необходимости конструктивного процесса, а не обкладывания России и других стран санкциями, ультиматумами и угрозами.

«Все эти словесные запугивания уже теряют свой вес и представляются в полуэстрадное представление», — заключил сенатор.

Мирный баланс: Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров с Киевом
С кем Россия готова вести диалог и как на эти предложения отреагировала Украина и ее западные партнеры

Ранее 8 июля Владимир Зеленский заявил, что только США, Китай и Евросоюз могут быть посредниками в переговорах с Россией. По его мнению, с этим справятся только «серьезные и сильные союзы». Также Зеленский снова заявил о безальтернативности его так называемой формулы мира и отказался от иных предложений по завершению конфликта.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле одобряют идею Турции о создании «платформы мира» для урегулирования на Украине. Он также указал на то, что российский лидер Владимир Путин придерживается предпочтительности политико-дипломатических шагов по решению украинского конфликта.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024