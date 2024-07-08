Мотоциклист погиб в результате ДТП на юге Москвы
Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП на юге Москвы. Об этом 8 июля сообщила Госавтоинспекция столицы.
«По предварительным данным на ул. Мусы Джалиля в районе д. 4 к. 6, водитель мотоцикла не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее в этот день на Смоленском бульваре произошло массовое ДТП. Шесть автомобилей столкнулись в районе дома № 7, в результате ДТП движение на Садовом кольце было затруднено в обе стороны.