Тело мужчины обнаружили в озере в Псковской области
Спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины в Троицком озере в Невеле (Псковская область). Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях.
Поиски проводились в течение двух дней. Водолазы обследовали дно озера в связи с сообщением о возможном утоплении мужчины 1969 года рождения. Тело погибшего было обнаружено 8 июля.
Ранее в этот день сообщалось о гибели 15-летнего мальчика в Иркутской области. Подросток пытался переплыть озеро недалеко от села Кундуй. При этом он купался в неположенном месте. В месте, где утонул несовершеннолетний, глубина достигает 6 м. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.