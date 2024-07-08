Путин покатал Моди на электрокаре в «Ново-Огарево»

Президент России Владимир Путин 8 июля прокатил премьер-министра Индии Нарендра Моди на электрокаре по территории резиденции «Ново-Огарево».

На кадрах видно, как Путин садится за руль электрокара, а Моди занимает место рядом. На задние места садятся переводчики. После поездки глава индийского правительства и российский лидер продолжают прогулку уже вдвоем. Помимо этого, Путин и Моди также посетили конюшню, расположенную на территории резиденции.

В частности, российский лидер погладил коня по кличке Глинтвейн.

В понедельник Моди прилетел в Москву с официальным визитом, который продлится 8 и 9 июня. На встрече Путин поздравил Моди с избранием на должность премьер-министра и отметил, что Индия занимает третье место в мире по объему экономики. Глава индийского правительства, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за слова и подчеркнул, что «побывать у друга» — большая редкость.

Кроме того, Моди во время встречи сообщил в соцсети Х, что переговоры в Москве с Путиным, которые состоятся во вторник, поспособствуют дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией. Он также заявил, что с нетерпением ждет завтрашних переговоров.

До этого, 6 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин и Моди проведут переговоры в узком и расширенном составах. Также не исключено их общение в неформальной обстановке.