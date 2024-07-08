Больше 2,6 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Липецкой области
В Липецкой области свыше 2,6 тыс. человек пострадали от укусов клещей. Жителям региона рекомендовано соблюдать меры осторожности при посещении природных территорий.
В числе потерпевших — свыше 1,2 тыс. детей. В лаборатории поступило почти 2,5 тыс. особей клещей. 323 вредителя оказались переносчиками боррелиоза, еще 106 — гранулоцитарного анаплазмоза. Шесть клещей переносили моноцитарный эрлихиоз. Об этом сообщает GOROD48.
В 14,8% случаев клещи присасывались на природных территориях. Еще 6,4% пострадавших посещали садовые товарищества. В 64,9% случаев встреча с клещами происходила на территориях частных домов.
В 2024 году в России выросла заболеваемость клещевым боррелиозом. Наибольшее количество вредителей, переносивших инфекцию, выявили в Вологодской и Челябинской областях.